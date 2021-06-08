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Милик из-за травмы пропустит Евро-2020

07:55
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Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик из-за травмы не сыграет на чемпионате Европы-2020, сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза.

27-летний игрок прибыл в расположение национальной команды с небольшим повреждением. По итогам первых тренировок Милик почувствовал дискомфорт, после чего тренерский штаб совместно с игроком решили отзаявить форварда от участия в турнире.

Отмечается, что тренерский штаб не будет никого заявлять вместо Милика.

В минувшем сезоне Милик провел 16 матчей за «Марсель», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.

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