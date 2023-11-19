Сборная Франции одержала крупнейшую победу в истории отборов на Евро, забив 14 мячей Гибралтару

Сборная Франции установила несколько рекордов, разгромив Гибралтар (14:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

Хет-триком за Францию отметился Килиан Мбаппе. Кроме того, он же отдал 3 голевые передачи. По дублю оформили Кингсли Коман и Оливье Жиру.

Команда Дидье Дешама одержала самую крупную победу в истории отборочных турниров на Евро. Кроме того, эта победа стала самой крупной в истории сборной Франции.

Франция (21 очко) лидирует в группе B. Ранее французы досрочно обеспечили себе выход на Евро-2024. Гибралтар (0) замыкает группу. Обе сборные сыграли по 7 матчей в отборочном турнире.