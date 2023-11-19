Румыния и Швейцария вышли на Евро-2024

Сборная Румынии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 обыграла Израиль со счетом 2:1.

На гол Эрана Захави румынцы ответили голами Джордже Пушкаша и Яниса Хаджи. Встреча проходила в Венгрии.

В другом матче группы Швейцария сыграла вничью с Косово — 1:1. Отличились Рубен Варгас и Мухамет Хюсени.

После этого тура Румыния (19 очков) и Швейцария (17 очков) расположились на первой и второй строчках группы I и квалифицировались на Евро-2024. Израиль с 12 очками занимает третье место, Косово с 11 очками — на четвертой строчке.