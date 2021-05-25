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Сборная Дании опубликовала заявку на Евро-2020

21:25
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Стал известен состав сборной Дании на Евро-2020. В него вошли 26 игроков.

Вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Йонас Лессль («Эвертон»), Фредерик Реннов («Шальке»).

Защитники: Матиас Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба — «Копенгаген»), Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Йоахим Аннерсен («Фулхэм»), Даниэль Васс («Валенсия»), Йенс Стрюгер Ларсен («Удинезе»), Йоаким Мехле («Аталанта»).

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Интер»), Томас Дилэйни («Боруссия» Д), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — «Брэдфорд»), Андерс Кристиансен («Мальмо»).

Нападающие: Каспер Дольберг («Ницца»), Йонас Винн («Копенгаген»), Андреас Корнелиус («Парма»), Мартин Брэйтуэйт («Барселона»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Миккель Дамсгор («Сампдория»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Андреас Сков Ольсен («Болонья»).

Сборная Дании — соперник России по групповому турниру Евро-2020. Помимо России, в группе они встретятся с Финляндией и Бельгией.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NordiskFootball/status/1397252541902098443

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