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Сборную России посетил генеральный консул РФ в Зальцбурге

21:29
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Сегодня в расположении сборной России побывал генеральный консул РФ в Зальцбурге Сергей Магута, сообщает Telegram-канал национальной команды 25 мая.

«Счастлив побывать в расположении сборной, — сказал Магута.- Помню визит в Нойштифт трехлетней давности, когда команду готовилась здесь к чемпионату мира, а потом она очень успешно на нем выступила.

Все игроки тренируются с полной отдачей, и я уверен, что на Евро они покажут свои лучшие качества и добьются высокого результата. Желаю сборной успеха. Будем болеть за команду на Евро".

Консул посетил утреннюю тренировку, пообщался с тренерским штабом и футболистами. В 2018 году, когда сборная тренировалась в Нойштифте перед чемпионатом мира, он также приезжал в гости к национальной сборной. Главный тренер россиян Станислав Черчесов подарил ему мяч с автографами игроков и другие сувениры.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/703

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