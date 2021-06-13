Саутгейт поделился ожиданиями от матча сборной Англии против Хорватии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Евро-2020 против Хорватии.
«Мы готовились к этому матчу практически 18 месяцев. Причина задержки была, конечно, гораздо важнее, чем любой футбольный матч. Впрочем, сейчас все в ожидании, у нас на матче наконец-то будут фанаты. Хорватия — команда, которая заслуживает большого уважения. Мы потерпели разочаровывающее поражение от хорватов в Москве 3 года назад, после этого у нас было еще два матча на равных. Хорватия — опытная команда с невероятными игроками, отличной психологической готовностью, духом и тактической подготовкой. Первый матч на Евро станет для нас испытанием, но мы знаем, как победить Хорватию», — приводит официальный сайт УЕФА слова Саутгейта.
Матч Англия — Хорватия состоится сегодня, 13 июня. Начало встречи — в 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024451--england-vs-croatia/
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