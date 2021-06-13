Рэмси: «Швейцарцы давили на нас и создавали много моментов, но мы проявили характер»
Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси подвел итоги матча Евро-2020 против Швейцарии (1:1).
«Это было непросто. Они давили на нас и создавали много моментов, но мы проявили характер. Я думаю, мы хорошо отыграли в защите и проявили решимость, чтобы вернуться в игру. Это то, что нам нужно сделать в следующих двух играх. Матч с Турцией сейчас для нас очень важен. Нам нужно отдохнуть и восстановить силы», — приводит слова Рэмси официальный сайт УЕФА.
Уэльс и Швейцария набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе А. На первом месте сборная Италии — три очка. У Турции ноль очков и четвертое место.
В следующем матче Уэльс сыграет против Турции, Швейцария встретится с Италией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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