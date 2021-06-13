Рэмси: «Швейцарцы давили на нас и создавали много моментов, но мы проявили характер»

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси подвел итоги матча Евро-2020 против Швейцарии (1:1).

«Это было непросто. Они давили на нас и создавали много моментов, но мы проявили характер. Я думаю, мы хорошо отыграли в защите и проявили решимость, чтобы вернуться в игру. Это то, что нам нужно сделать в следующих двух играх. Матч с Турцией сейчас для нас очень важен. Нам нужно отдохнуть и восстановить силы», — приводит слова Рэмси официальный сайт УЕФА.

Уэльс и Швейцария набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе А. На первом месте сборная Италии — три очка. У Турции ноль очков и четвертое место.

В следующем матче Уэльс сыграет против Турции, Швейцария встретится с Италией.