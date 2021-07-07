Самедов заступился за Черчесова: «Он способен справиться с давлением, и все будет нормально»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что главный тренер Станислав Черчесов должен продолжить работу с национальной командой.

— Должен ли Станислав Черчесов продолжить работу с национальной командой с учетом всех обстоятельств: успех 2018-го, хорошо пройденный отбор на Евро-2020, провал в его финальной стадии, разгар квалификации на ЧМ-2022, где мы имеем неплохие шансы?

— На сегодня это самый сложный вопрос. Как сам Станислав Саламович себя ощущает, сохраняется ли доверие к нему, какой потенциал он видит у сборной в дальнейшем, не устал ли...

Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный. Сейчас на него много чего обрушилось. Готов ли Черчесов выдержать этот удар? Негатив ведь присутствовал и перед чемпионатом мира, но Саламович прекрасно с ним справился, огородил от него сборную. Теперь все зависит от руководителей нашего футбола и их видения развития ситуации.

Лично я думаю, что Черчесов способен справиться с давлением и все будет нормально.

Команда под руководством Станислава Черчесова потерпела крупные поражения от сборных Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а 16 июля обыграла сборную Финляндии (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и завершили выступление на чемпионате Европы.

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