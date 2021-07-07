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Геркус: «Да Семин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон»

16:13
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выход сборной Италии под руководством Роберто Манчини в финал Евро-2020.

«Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч (Семин) обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот!» — написал Геркус в Twitter.

Манчини был главным тренером «Зенита» с 2017 по 2018 год. Он дважды проигрывал «Локомотиву» в чемпионате России (0:1; 0:3).

В финале Евро сборная Италии сыграет с победителем полуфинального матча Англия — Дания. Встреча состоится 7 июля в Лондоне.

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля


  • Serrrzh

    Это ни о чём.

    07.07.2021

  • Vladi Tsuga

    Геркус по уровню болтологии вполне сравним с Губой. Ну а Локо это конечно наша Барса . Глупо и смешно .

    07.07.2021

  • kbakyxa

    автор что то попутал - если уж на то пошло - он скорее дзюбу обыгрывал, а не манчини))) а трактор, как не тренируй - он мерседеса не обгонит)

    07.07.2021

  • klmtma

    Следующим тренером итальянцев будет наш Палыч :relaxed::relaxed::relaxed:

    07.07.2021