Геркус: «Да Семин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон»
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выход сборной Италии под руководством Роберто Манчини в финал Евро-2020.
«Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч (Семин) обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот!» — написал Геркус в Twitter.
Манчини был главным тренером «Зенита» с 2017 по 2018 год. Он дважды проигрывал «Локомотиву» в чемпионате России (0:1; 0:3).
В финале Евро сборная Италии сыграет с победителем полуфинального матча Англия — Дания. Встреча состоится 7 июля в Лондоне.
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Serrrzh
Это ни о чём.
07.07.2021
Vladi Tsuga
Геркус по уровню болтологии вполне сравним с Губой. Ну а Локо это конечно наша Барса . Глупо и смешно .
07.07.2021
kbakyxa
автор что то попутал - если уж на то пошло - он скорее дзюбу обыгрывал, а не манчини))) а трактор, как не тренируй - он мерседеса не обгонит)
07.07.2021
klmtma
Следующим тренером итальянцев будет наш Палыч :relaxed::relaxed::relaxed:
07.07.2021