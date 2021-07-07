Геркус: «Да Семин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выход сборной Италии под руководством Роберто Манчини в финал Евро-2020.

«Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч (Семин) обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот!» — написал Геркус в Twitter.

Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот! — Илья Геркус (@ilgerkus) July 7, 2021

Манчини был главным тренером «Зенита» с 2017 по 2018 год. Он дважды проигрывал «Локомотиву» в чемпионате России (0:1; 0:3).

В финале Евро сборная Италии сыграет с победителем полуфинального матча Англия — Дания. Встреча состоится 7 июля в Лондоне.