Российский боец Балаев жестко прошелся по российскому футболу, но поддержал Черчесова

Российский боец ACA Марат Балаев прокомментировал поражение и вылет сборной России на Евро-2020.

Сборная России проиграла команде Дании (1:4) и заняла последнее место в группе B.

«Не смотрел наш футбол лет 20. Что меня черт дернул глянуть? Все злятся: что это такое? Вы чего ждали? А если серьезно, хоть миллиардерами их сделайте вместо миллионеров, ничего не выйдет.

Мы профукали детско-юношеские школы олимпийского резерва. Они раньше были во всех республиках, и в каждой республике шел поиск талантов. И они стекались в эти школы. А оттуда те, кто проходил жесточайший отбор, попадали в сборную. И тогда на них одевали герб СССР. Каждый мечтал примерить эту форму на себя. И за границей, когда в любом виде спорта выходили с гербом, у соперников коленки дрожали! Плюс к тому институты работали по методике тренировок.

А сейчас кучка миллионеров бегает — да хоть золотом засыпьте. Вы не нашли тех талантов, тех Стрельцовых, тех Яшиных. Они кто в кочегарке работает, кто на стройке батрачит. Что в футбол, что в хоккей не могут сколько лет выиграть у канадцев. Стремно за нашу страну.

Да, что хотел сказать: того же Стрельцова из-за дуры какой-то умудрились посадить идиоты. Закрылась с ним ночью бухим в комнате, а потом типа изнасиловали ее. Идиоты! По всей стране девочки бегали за ним, а здесь видишь ли...

Конечно, футболисты что-то стараются, просто ругаю прежде всего руководство вообще и тех, кто рулит спортом, потому что мы движемся в никуда. Кстати, вратарь наш понравился!» - написал Балаев в Instagram.

Через какое-то время он удалил этот пост, но потом снова выложил данный текст. Также он добавил еще несколько мыслей.

«Хочу добавить не только о футболе. Я уверен, что большая беда нашей страны, что никто не хочет работать. Лежат на печи и рассуждают, типа вот в Германии жизнь. Будто «Мерседес» сам собирается. Я тренирую 8 лет и спросите у меня есть ли один профессионал пошедший до конца своей мечты или того что начал. Нет, они меняются, как перчатки и в основном не верят в себя и завязывают. Это наш менталитет, все ждут, что кто-то решит их проблемы. Куча народу прибегали ко мне, задыхаясь, прося, я буду мол пахать, я пойду до конца. Но, где они все? Как понимают, что надо вкалывать, как прокаженный, сразу сваливают. И какого чемпиона я должен воспитать из них? Они встать рано не могут утром!

Я уверен в этом, это наш менталитет, в этом дело. С головами детей надо работать и приучать к труду и уверенности. В основном народ не хочет ничего делать, дисциплины никакой. Посмотрите какие машины? Какие холодильники? Да все почти что делаем на тяп ляп. Я уверен в этом дело.

Да говорят правительство, ну что заслуживаем такое и есть у нас правительство. И я сам вижу, какой беспредел творится, я на шкуре испытал своей это. Но, я уверен проблема в общем и более глобальная в том ,что нихрена ничего никто не хочет делать», — поделился соображениям боец.

Отдельный пост он посвятил главному тренера сборной России по футболу Станиславу Черчесову.

«Я знаю, что выхвачу сейчас по полной за это. Но я все-таки это сделаю. Объясню по какой причине, я не особо шарю в футболе, но всегда удивляло, как он в свое время стоял на воротах, в том числе, я видел один раз его игру когда-то в живую. Меня удивляло, что за весь матч он ни разу не прыгнул за мячом, соперники через кучу распассовок и телодвижений шли в атаку и били по воротам, а Черчесов уже давно стоял там, куда летел мяч. В моем понимании (скромном) это означает то, что он прекрасно читает игру и разбирается в футболе, именно этот факт заставляет меня думать, что дело совсем не в Черчесове, а в чем-то другом, в том, что ему приходится создавать конфетку из того что есть. Раньше хоть что-то было, сейчас все убили и, втопив в сборную миллионы, думают, что они выиграют Бельгию или Данию, это смешно. Специалисты шарят, что это за серьезные команды . Одним словом я уверен, что он шикарный специалист, отказавшись от которого будет только хуже, к тому же, после такого выступления на Евро, он выложится полностью к чемпионату мира», — заключил Балаев.