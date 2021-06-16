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Россия сыграла на ноль в матче Евро впервые с 2008 года

18:20
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Футболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате Европы, обыграв в матче группового этапа команду Финляндии.

Встреча второго тура группы B, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Россия сыграла на ноль в матче Евро впервые с 2008 года (победа 2-0 над Швецией), до этого пропуская в девяти матчах турнира подряд.

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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