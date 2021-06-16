Россия сыграла на ноль в матче Евро впервые с 2008 года
18:20
Футболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате Европы, обыграв в матче группового этапа команду Финляндии.
Встреча второго тура группы B, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.
Россия сыграла на ноль в матче Евро впервые с 2008 года (победа 2-0 над Швецией), до этого пропуская в девяти матчах турнира подряд.
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Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии?
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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