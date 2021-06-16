Футболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате Европы, обыграв в матче группового этапа команду Финляндии.

Встреча второго тура группы B, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Россия сыграла на ноль в матче Евро впервые с 2008 года (победа 2-0 над Швецией), до этого пропуская в девяти матчах турнира подряд.