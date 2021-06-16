Аршавин считает, что Россия должна обыгрывать Финляндию при любом раскладе
18:19
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру команды в матче Евро-2020 с Финляндией (1:0).
«У нас была неразбериха в центральной зоне обороны, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». — В этом матче это не сказалось. Нам не хватает подвижности в атаке. В целом такую команду как Финляндия мы должны обыгрывать при любом раскладе».
Единственный мяч в этой игре забил Алексей Миранчук.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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