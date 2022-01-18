Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы

По информации «СЭ», Россия рассматривает возможность принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы по футболу. Речь идет о Евро 2032 года.

В 2018 году в России прошел чемпионат мира, который был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в истории.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии, а хозяин Евро-2028 пока не определен. На его проведение претендует Турция, а также Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка).