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Кристиан Эриксен поблагодарил болельщиков всего мира за поддержку после инцидента на Евро-2020

20:25
Кристиан Эриксен (справа). Фото Reuters
Кристиан Эриксен (справа). Фото Reuters

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен выразил благодарность болельщикам со всего мира за то, что поддержали его после инцидента во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1).

«Это невероятно, что столько людей почувствовали необходимость написать или отправить цветы, — сказал Эриксен в интервью, запись которого он опубликовал в своем Twitter. — Это оказало воздействие на многих людей, и они сочли нужным, чтобы я и моя семья знали об этом. Это делает меня очень счастливым. В больнице мне говорили, что мне присылали все больше и больше цветов. Это было необычно. Я не ожидал, что люди будут слать цветы, потому что я умер на пять минут. Это было довольно необычно, но очень мило со стороны всех, кто сделал.

Мне очень помогло то, что я получал все эти самые лучшие пожелания. Люди до сих пор пишут мне. Я поблагодарил тех, с кем встретился лично. Я поблагодарил врачей, моих партнеров по команде и их семьи. Но все болельщики, которые отправили мне тысячи писем, электронных писем, цветов, которые подходили ко мне на улице в Дании или Италии... Я благодарю их за поддержку со всего мира, которая помогла мне пройти через все это".

На 43-й минуте матч был приостановлен после того, как Эриксен потерял сознание. Футболисту оказали первую помощь и отправили его в больницу. Позднее стало известно, что у него была клиническая смерть. С тех пор футболист не играл. «Интер» расторг контракт с ним. Вопрос о продолжении карьеры пока не решен.

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Евгений Петров все материалы автора

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