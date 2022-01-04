Кристиан Эриксен поблагодарил болельщиков всего мира за поддержку после инцидента на Евро-2020

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен выразил благодарность болельщикам со всего мира за то, что поддержали его после инцидента во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1).

It's been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I've got!

Thank you for all the ?? pic.twitter.com/0uvmvsn5D8 — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

«Это невероятно, что столько людей почувствовали необходимость написать или отправить цветы, — сказал Эриксен в интервью, запись которого он опубликовал в своем Twitter. — Это оказало воздействие на многих людей, и они сочли нужным, чтобы я и моя семья знали об этом. Это делает меня очень счастливым. В больнице мне говорили, что мне присылали все больше и больше цветов. Это было необычно. Я не ожидал, что люди будут слать цветы, потому что я умер на пять минут. Это было довольно необычно, но очень мило со стороны всех, кто сделал.

Мне очень помогло то, что я получал все эти самые лучшие пожелания. Люди до сих пор пишут мне. Я поблагодарил тех, с кем встретился лично. Я поблагодарил врачей, моих партнеров по команде и их семьи. Но все болельщики, которые отправили мне тысячи писем, электронных писем, цветов, которые подходили ко мне на улице в Дании или Италии... Я благодарю их за поддержку со всего мира, которая помогла мне пройти через все это".

На 43-й минуте матч был приостановлен после того, как Эриксен потерял сознание. Футболисту оказали первую помощь и отправили его в больницу. Позднее стало известно, что у него была клиническая смерть. С тех пор футболист не играл. «Интер» расторг контракт с ним. Вопрос о продолжении карьеры пока не решен.