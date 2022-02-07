Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028
Великобритания и Ирландия объявили о совместной заявке на проведение Евро-2028, информирует Sky Sports. При это они исключили предложение о проведении чемпионата мира 2030 года.
Чемпионат Европы в 2028 году может пройти с участием 32 команд. Сейчас в финальной стадии турнира играют 24 сборные.
Ранее сообщалось, что матчи четырех групп из восьми пройдут в Англии, а игры остальных групп могут быть разбиты между Шотландией, Уэльсом, Северной Ирландией и Ирландией.
Среди других претендентов на проведение Евро-2028 также назывались Россия и Турция.
? BREAKING ?— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 7, 2022
The UK and Ireland announce a joint bid for Euro 2028 and rule out 2030 World Cup proposal ? pic.twitter.com/adYXZUnpZQ
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