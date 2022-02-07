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Чемпионат Европы

Сегодня, 13:43

Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

Роман Шишов
Корреспондент

Великобритания и Ирландия объявили о совместной заявке на проведение Евро-2028, информирует Sky Sports. При это они исключили предложение о проведении чемпионата мира 2030 года.

Чемпионат Европы в 2028 году может пройти с участием 32 команд. Сейчас в финальной стадии турнира играют 24 сборные.

Ранее сообщалось, что матчи четырех групп из восьми пройдут в Англии, а игры остальных групп могут быть разбиты между Шотландией, Уэльсом, Северной Ирландией и Ирландией.

Среди других претендентов на проведение Евро-2028 также назывались Россия и Турция.

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Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы
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