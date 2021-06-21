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Дания — очень удобный соперник для сборной России

14:10
Сборная России сыграет против Дании на Евро-2020. Фото instagram.com/teamrussia
Сборная России сыграет против Дании на Евро-2020. Фото instagram.com/teamrussia
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Сегодня, 21 июня, сборная России проведет решающий матч в групповом турнире Евро-2020, в соперниках — команда Дании.

Для сборной СССР датчане исторически были очень удобным соперником. Наша сборная добилась девяти побед при одном поражении, разгромив скандинавов пять раз. В последние 30 лет Дания всего по разу сыграла со сборными СНГ и России. Перед чемпионским Евро-1992 она разошлась миром с командой Анатолия Бышовца, а в 2012 году уступила команде Дика Адвоката, в составе которой голами отметились Андрей Аршавин и Роман Широков.

Матчи сборных СССР/СНГ/России против Дании:

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

23.05.1956

ТМ

Москва

5:1

Сальников-2, В.Иванов, Стрельцов, Ильин — Лундберг

01.07.1956

ТМ

Копенгаген

5:2

Ильин-3, Исаев, Татушин — О.Андерсен, А-Р.Йенсен

17.06.1964

ЧЕ

Барселона

3:0

Воронин, Понедельник, В.Иванов

27.06.1965

ОЧМ

Москва

6:0

Баркая-2, Хусаинов, Метревели, Воронин, Месхи

17.10.1965

ОЧМ

Копенгаген

3:1

Метревели, Малофеев, Сабо — Трельсен

08.09.1972

ОИ

Аугсбург

4:0

Колотов, Семенов, Блохин, Сабо

27.06.1979

ТМ

Копенгаген

2:1

Дараселия, Хейгор, в свои ворота — Тор.Андерсен

12.07.1980

ТМ

Москва

2:0

Черенков, Газзаев

05.07.1985

ОЧМ

Копенгаген

2:4

Протасов, Гоцманов — Элькьер-2, М.Лаудруп-2

25.09.1985

ОЧМ

Москва

1:0

Протасов

03.07.1992

ТМ

Бреннбю

1:1

Колыванов — Кристенсен

29.02.2012

ТМ

Копенгаген

2:0

Широков, Аршавин

Итого: 10=1-1, мячи 36-11.

Матч Россия — Дания пройдет сегодня, 21 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи