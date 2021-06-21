Дания — очень удобный соперник для сборной России
Сегодня, 21 июня, сборная России проведет решающий матч в групповом турнире Евро-2020, в соперниках — команда Дании.
Для сборной СССР датчане исторически были очень удобным соперником. Наша сборная добилась девяти побед при одном поражении, разгромив скандинавов пять раз. В последние 30 лет Дания всего по разу сыграла со сборными СНГ и России. Перед чемпионским Евро-1992 она разошлась миром с командой Анатолия Бышовца, а в 2012 году уступила команде Дика Адвоката, в составе которой голами отметились Андрей Аршавин и Роман Широков.
Матчи сборных СССР/СНГ/России против Дании:
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
23.05.1956
|
ТМ
|
Москва
|
5:1
|
Сальников-2, В.Иванов, Стрельцов, Ильин — Лундберг
|
01.07.1956
|
ТМ
|
Копенгаген
|
5:2
|
Ильин-3, Исаев, Татушин — О.Андерсен, А-Р.Йенсен
|
17.06.1964
|
ЧЕ
|
Барселона
|
3:0
|
Воронин, Понедельник, В.Иванов
|
27.06.1965
|
ОЧМ
|
Москва
|
6:0
|
Баркая-2, Хусаинов, Метревели, Воронин, Месхи
|
17.10.1965
|
ОЧМ
|
Копенгаген
|
3:1
|
Метревели, Малофеев, Сабо — Трельсен
|
08.09.1972
|
ОИ
|
Аугсбург
|
4:0
|
Колотов, Семенов, Блохин, Сабо
|
27.06.1979
|
ТМ
|
Копенгаген
|
2:1
|
Дараселия, Хейгор, в свои ворота — Тор.Андерсен
|
12.07.1980
|
ТМ
|
Москва
|
2:0
|
Черенков, Газзаев
|
05.07.1985
|
ОЧМ
|
Копенгаген
|
2:4
|
Протасов, Гоцманов — Элькьер-2, М.Лаудруп-2
|
25.09.1985
|
ОЧМ
|
Москва
|
1:0
|
Протасов
|
03.07.1992
|
ТМ
|
Бреннбю
|
1:1
|
Колыванов — Кристенсен
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Копенгаген
|
2:0
|
Широков, Аршавин
Итого: 10=1-1, мячи 36-11.
Матч Россия — Дания пройдет сегодня, 21 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало встречи — 22:00 по московскому времени.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю