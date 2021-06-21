Сегодня, 21 июня, сборная России проведет решающий матч в групповом турнире Евро-2020, в соперниках — команда Дании.

Для сборной СССР датчане исторически были очень удобным соперником. Наша сборная добилась девяти побед при одном поражении, разгромив скандинавов пять раз. В последние 30 лет Дания всего по разу сыграла со сборными СНГ и России. Перед чемпионским Евро-1992 она разошлась миром с командой Анатолия Бышовца, а в 2012 году уступила команде Дика Адвоката, в составе которой голами отметились Андрей Аршавин и Роман Широков.

Матчи сборных СССР/СНГ/России против Дании:

Дата Турнир Город Счет Голы 23.05.1956 ТМ Москва 5:1 Сальников-2, В.Иванов, Стрельцов, Ильин — Лундберг 01.07.1956 ТМ Копенгаген 5:2 Ильин-3, Исаев, Татушин — О.Андерсен, А-Р.Йенсен 17.06.1964 ЧЕ Барселона 3:0 Воронин, Понедельник, В.Иванов 27.06.1965 ОЧМ Москва 6:0 Баркая-2, Хусаинов, Метревели, Воронин, Месхи 17.10.1965 ОЧМ Копенгаген 3:1 Метревели, Малофеев, Сабо — Трельсен 08.09.1972 ОИ Аугсбург 4:0 Колотов, Семенов, Блохин, Сабо 27.06.1979 ТМ Копенгаген 2:1 Дараселия, Хейгор, в свои ворота — Тор.Андерсен 12.07.1980 ТМ Москва 2:0 Черенков, Газзаев 05.07.1985 ОЧМ Копенгаген 2:4 Протасов, Гоцманов — Элькьер-2, М.Лаудруп-2 25.09.1985 ОЧМ Москва 1:0 Протасов 03.07.1992 ТМ Бреннбю 1:1 Колыванов — Кристенсен 29.02.2012 ТМ Копенгаген 2:0 Широков, Аршавин

Итого: 10=1-1, мячи 36-11.

Матч Россия — Дания пройдет сегодня, 21 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало встречи — 22:00 по московскому времени.