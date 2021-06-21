Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании.

«Мы никогда хорошо не играем на чужих полях. Нельзя также исключать фактор болельщиков. Плюс у датчан приличная команда, с Бельгией они играли очень хорошо. Есть надежда, что сгоняем ничью, тогда уже попроще будет. Непонятно, в какой форме наши игроки подходят к матчу, почти неделю не играли. Надеюсь, внесли необходимые коррективы, разобрали соперника. Здесь уже тренерская работа должна была пройти. Посмотрим, что предложит Черчесов — защиту или прессинг. Есть маленькая надежда», — сказал Лещенко «СЭ».

Также народный артист оценил оборону сборной:

«Действительно слабое звено у нас. У нас много хавбеков, а в защите как будто некому играть. Эта линия слабенько выглядит. Защиту надо укреплять. Я бы вообще рисковал, сыграл бы в 2 нападающих. Почему не играет Заболотный? Попробуйте его. Он бегает, не стоит на одном месте как Дзюба. Может быть, он сможет открыть пространство. Возможно, Миранчук вместе с Дзюбой что-нибудь придумают. Трудно расценивать, достаточно пессимистично я настроен на сегодняшнюю игру», — добавил Лещенко.

Матч Россия — Дания пройдет сегодня, 21 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало встречи — 22:00 по московскому времени.