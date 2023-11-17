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Сегодня, 00:11

Роналду забил 128-й гол на международном уровне. Он опережает Месси уже на 22 мяча

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Лихтенштейна. На 46-й минуте он забил с передачи Диогу Жоты.

38-летний португалец забил 128-й гол на международном уровне и обновил свой рекорд. Он является лучшим бомбардиром в истории национальных команды.

Вторым в этом списке идет Али Даеи, забивший за Иран 109 голов, а замыкает тройку аргентинец Лионель Месси — 106.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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