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Сегодня, 22:34

Болгарская полиция применила водометы против фанатов, критикующих руководство футбольного союза

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Протесты в Болгарии.
Фото Reuters

Болгарская полиция применила водометы, чтобы разогнать болельщиков, протестующих против Болгарского футбольного союза (БФС), сообщает ТАСС.

По информации источника, фанаты забрасывают полицию камнями и поджигают автомобили. Число протестующих достигает 5 тысяч человек. Есть пострадавшие среди полицейских и болельщиков.

16 ноября сборная Болгарии дома сыграла вничью с Венгрией (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная Болгарии по футболу
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