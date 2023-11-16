Болгарская полиция применила водометы против фанатов, критикующих руководство футбольного союза

Болгарская полиция применила водометы, чтобы разогнать болельщиков, протестующих против Болгарского футбольного союза (БФС), сообщает ТАСС.

По информации источника, фанаты забрасывают полицию камнями и поджигают автомобили. Число протестующих достигает 5 тысяч человек. Есть пострадавшие среди полицейских и болельщиков.

16 ноября сборная Болгарии дома сыграла вничью с Венгрией (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.