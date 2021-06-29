Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Романцев: «Смена поколений в сборной России не должна проходить в авральном режиме»

18:50
Теги:

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался на тему смены поколений в национальной команде.

— Действительно, наша сборная не очень молода, — сказал Романцев «СЭ». — Но не думаю, что смена поколений должна проходить в авральном порядке. И во все времена молодые футболисты обретали в ней свое место, когда рядом с ними были опытные игроки. Вспомните, как неожиданно для всех заиграл рядом с Игнашевичем на минувшем чемпионате мира Кутепов. Сейчас появились способные ребята, у которых есть хорошие шансы усилить команду Черчесова, — Баринов, Жемалетдинов, Сафонов, Дивеев, Макаров, Фомин. Но вот так сразу бросать их всех в бой, на мой взгляд, было бы опрометчиво.

И поверьте, причина неудачи сборной на Евро не в не слишком юном возрасте Шунина, Семенова, Дзюбы или Фернандеса, а совсем в другом. Фертонгену, Витселю, Мертенсу, Кевину Де Брейне в сборной Бельгии даже не по 28, но они команда-машина с отлаженным механизмом игры. Хотя пока мне показалась несколько тяжеловатой в сравнении с тем, как выглядела на последнем мировом первенстве.

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Львов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 240159
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Англия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020
Романцев — о сборной России: «Нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное»
Романцев: «Смена поколений в сборной России не должна проходить в авральном режиме»
Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/8 финала
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля