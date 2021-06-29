Романцев: «Смена поколений в сборной России не должна проходить в авральном режиме»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался на тему смены поколений в национальной команде.

— Действительно, наша сборная не очень молода, — сказал Романцев «СЭ». — Но не думаю, что смена поколений должна проходить в авральном порядке. И во все времена молодые футболисты обретали в ней свое место, когда рядом с ними были опытные игроки. Вспомните, как неожиданно для всех заиграл рядом с Игнашевичем на минувшем чемпионате мира Кутепов. Сейчас появились способные ребята, у которых есть хорошие шансы усилить команду Черчесова, — Баринов, Жемалетдинов, Сафонов, Дивеев, Макаров, Фомин. Но вот так сразу бросать их всех в бой, на мой взгляд, было бы опрометчиво.

И поверьте, причина неудачи сборной на Евро не в не слишком юном возрасте Шунина, Семенова, Дзюбы или Фернандеса, а совсем в другом. Фертонгену, Витселю, Мертенсу, Кевину Де Брейне в сборной Бельгии даже не по 28, но они команда-машина с отлаженным механизмом игры. Хотя пока мне показалась несколько тяжеловатой в сравнении с тем, как выглядела на последнем мировом первенстве.

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