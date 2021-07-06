Манчини огорчен отсутствием болельщиков из Италии на полуфинале Евро с Испанией
19:54
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не доволен тем, что на лондонских матчах Евро-2020 будут отсутствовать болельщики других стран.
Полуфинальные матчи и финал пройдут в Лондоне. Болельщики из Италии, Испании и Дании не будут допущены на матчи из-за жестких требований въезда в Великобританию из-за пандемии коронавируса.
«Думаю, это несправедливо. Лучше играть перед большим количеством зрителей, чем маленьким, вот что здорово в футболе и развлечениях в целом», — цитирует Манчини The Guardian.
Матч Италия — Испания состоится сегодня, 6 июля, на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
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