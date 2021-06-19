Технический наблюдатель УЕФА Робби Кин объяснил, почему полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор был признан лучшим игроком матча с Англией (0:0). Он вышел в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте.

«Контролировал центр поля, дирижировал игрой сборной Шотландии и практически не терял мяч. Очень сильный матч от такого молодого игрока», — цитирует пресс-служба УЕФА Кина.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Англия сыграет с Чехией, а Шотландия — с Хорватией.