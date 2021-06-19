Тренер сборной Польши рассказал, как планирует играть с Испанией на Евро

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Испании.

«Оптимизма мне придает сила моих футболистов и их уверенность, что нам все по силам. Мы в тяжелом положении, но иногда именно в таких ситуациях рождается что-то новое.

Мы будем играть против превосходной команды. Скорее всего, мы будем не часто контролировать мяч. Испания доминирует в этом более десяти лет. Наша задача будем в том, чтобы мешать ей в этом, насколько возможно", — цитирует Соузу официальный сайт УЕФА.

Матч Испания — Польша состоится сегодня, 19 июня, на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севильи. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.