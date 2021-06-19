Тренер сборной Польши рассказал, как планирует играть с Испанией на Евро
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Испании.
«Оптимизма мне придает сила моих футболистов и их уверенность, что нам все по силам. Мы в тяжелом положении, но иногда именно в таких ситуациях рождается что-то новое.
Мы будем играть против превосходной команды. Скорее всего, мы будем не часто контролировать мяч. Испания доминирует в этом более десяти лет. Наша задача будем в том, чтобы мешать ей в этом, насколько возможно", — цитирует Соузу официальный сайт УЕФА.
Матч Испания — Польша состоится сегодня, 19 июня, на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севильи. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024463--spain-vs-poland/
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