Ринат Билялетдинов дал прогноз заключительные матчи группового этапа Евро-2020

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матчей заключительного дня группового этапа Евро-2020. Он подчеркнул, что очень многое будет зависеть от разницы мячей для тех команд, которые в своих квартетах займут третьи места.

Говоря о конкретных играх, эксперт высказался о матче сборных Словакии и Испании. На данный момент Испания идет на третьем месте в группе Е с двумя очками, но, по мнению Билялетдинова, она сможет в решающий момент одержать необходимую победу.

«Испанцам нужна только победа, даже при ничьей и трех очках в сумме, что даст им третье место, надо смотреть разницу мячей. Финны уже откатились, у Украины «-1». Словаки при ничьей все равно останутся выше, так что Испании необходима победа, и я думаю, они ее добьются, они предпочтительнее словаков. Испанцы найдут лазейку, убыстрят игру — а то пока медленно играют, с элементами академизма, и все никак не разгонятся. Жизнь заставит. Тогда Словакия при этом раскладе с тремя очками будет ли конкурентоспособна по разнице? Если они проиграют в один мяч, то разница будет «-1», и они улетают на четвертое место. Их могла бы устроить ничья, и они будут за нее биться», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

В еще одном матче этой группы встретятся лидирующая Швеция и аутсайдер Польша. Эксперт убежден, что поляки не смогут пробиться сквозь мощную оборону соперника.

«У поляков последний шанс, как и у датчан, ворваться в уходящий поезд. Чем этот матч хорош, что Польша будет также играть только на победу. Но, думаю, они не вскроют шведов, одного Левандовски не хватит. Все может быть, но Швеция очень дисциплинированна в обороне без быстрых действий их не вскрыть — у Польши так не получается. На шведов, как и на итальянцев, всегда очень приятно смотреть в плане оборонительных действий. Не то, что эталон, но всегда есть, что интересного почерпнуть», — отметил специалист.

Также Ринат Билялетдинов назвал самыми интересными расклады в группе F — «группе смерти», где играют Франция, Германия, Португалия и Венгрия. В заключительном туре, полагает Билялетдинов, основная борьба развернется именно за третье место.

«Что касается матча Франция — Португалия, гроссмейстерская ничья устроит всех. Французам она даст пятое очко, португальцам — четвертое. А вот венгры с Германией, конечно, будут биться. Это самая интригующая группа, потому что в случае победы Венгрия взлетает с четырьмя очками и выдавливает Германию», — заключил эксперт.