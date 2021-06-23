Филиппо Индзаги сравнил Мбаппе с Роналду

Главный тренер «Брешии» Филиппо Индзаги сравнил нападающего сборной Франции и «ПСЖ» с Криштиану Роналду.

«Мбаппе умеет менять темп, словно у него коробка передач в ногах. Мне очень нравится то, как он способен сделать разницу на дистанции даже в метр. Просто разрушительная сила на пространствах. Феномен.

Килиан превосходит Криштиану в дриблинге и скорости на открытых участках. Роналду же просто недосягаем в игре головой, в умении избавиться от опеки. Кроме того, он с одинаковой эффективностью бьет как с правой, так и с левой ноги. В этом Мбаппе еще может прибавить», — приводит слова Индзаги сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

22-летний француз в сезоне-2020/21 провел 31 матч в чемпионате Франции, забил 27 голов и отдал 2 результативные передачи.

36-летний Роналду в прошедшем сезоне сыграл в 33 встречах за "Ювентус", забил 29 мячей и отдал 3 голевые передачи. На Евро-2020 португалец отличился тремя голами и одной результативной передачей.