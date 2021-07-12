Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола поделился впечатлениями после победы команды над Англией в финале Евро-2020 (1:1, по пенальти — 3:2).

«Уникальные эмоции. Мы знали, что именно так должно было быть. Скажем вслух: «Мы — чемпионы Европы!» — написал Спинаццола в Instagram.

Спинаццола не принимал участие в финальном матче из-за травмы, которую он получил в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1).

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Турнир проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.