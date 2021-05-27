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РЕН ТВ в прямом эфире покажет матч Польша — Россия

16:45
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», товарищеский матч между сборными Польши и России в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Игра состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. Матч пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе.

Обе команды готовятся к Евро-2020. Россияне сыграют в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Поляки выступят в группе Е. Их соперники — сборные Испании, Швеции и Словакии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Семь матчей примет Санкт-Петербург — шесть игр группового турнира и один четвертьфинал.

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