По информации «СЭ», товарищеский матч между сборными Польши и России в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Игра состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. Матч пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе.

Обе команды готовятся к Евро-2020. Россияне сыграют в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Поляки выступят в группе Е. Их соперники — сборные Испании, Швеции и Словакии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Семь матчей примет Санкт-Петербург — шесть игр группового турнира и один четвертьфинал.