РЕН ТВ в прямом эфире покажет матч Польша — Россия
16:45
По информации «СЭ», товарищеский матч между сборными Польши и России в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
Игра состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. Матч пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе.
Обе команды готовятся к Евро-2020. Россияне сыграют в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Поляки выступят в группе Е. Их соперники — сборные Испании, Швеции и Словакии.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Семь матчей примет Санкт-Петербург — шесть игр группового турнира и один четвертьфинал.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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