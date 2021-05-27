Коваленко и Коноплянка не сыграют за сборную Украины
Полузащитники Евгений Коноплянка («Шахтер») и Виктор Коваленко («Аталанта») не смогут сыграть за сборную Украины на Евро-2020, сообщают 27 мая украинские СМИ.
По данным сайта «Команда №1», Коваленко, пропустивший финиш клубного сезона из-за повреждения, прибыл в Киев, где сделал МРТ. У него диагностировали частичный разрыв задней поверхности бедра. Только с 15 июня игрок сможет приступить к тренировкам.
По информации Football.ua, Коноплянка не успеет в полной мере восстановиться от мышечного повреждения в установленные сроки, из-за чего его появление в финальной заявке на турнир исключено.
На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.
Дополнительная информация:
https://euro2020.football.ua/news/article/452412-konopljanka-propustit-evro-2020.html
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