Коваленко и Коноплянка не сыграют за сборную Украины

Полузащитники Евгений Коноплянка («Шахтер») и Виктор Коваленко («Аталанта») не смогут сыграть за сборную Украины на Евро-2020, сообщают 27 мая украинские СМИ.

По данным сайта «Команда №1», Коваленко, пропустивший финиш клубного сезона из-за повреждения, прибыл в Киев, где сделал МРТ. У него диагностировали частичный разрыв задней поверхности бедра. Только с 15 июня игрок сможет приступить к тренировкам.

По информации Football.ua, Коноплянка не успеет в полной мере восстановиться от мышечного повреждения в установленные сроки, из-за чего его появление в финальной заявке на турнир исключено.

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.