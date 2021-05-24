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Рамос – о непопадании в заявку сборной Испании: «Не всегда все идет так, как вы хотите»

16:00
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Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Испании на Евро-2020.

«К нескольким неудачным месяцам и сезону, который отличается от всех предыдущих, добавилось Евро. Я боролся, работал душой и телом каждый день, чтобы иметь возможность достичь 100 процентов с «Реалом» и национальной сборной, но не всегда все идет так, как вы хотите.

Мне больно, что я не смогу помочь своей команде. Но сейчас лучше отдохнуть, полностью восстановиться и в следующем году вернуться, как мы всегда делали. Больно из-за того, что не смогу представлять свою страну, но надо быть честным и искренним. Я желаю всем своим товарищам по команде удачи и надеюсь, что у нас будет отличный результат. Буду болеть за вас дома», - написал Рамос в Instagram.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Испании, которая находится в группе Е, сыграет со Швецией 14 июня, с Польшей 19 июня и со Словакией 23 июня.

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