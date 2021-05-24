Рамос не попал в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил имена игроков, которые примут участие в предстоящем чемпионате Европы. В предварительный список попали 24 человека.

За национальную команду не сыграет на турнире защитник «Реала» Серхио Рамос, который является рекордсменом сборной по числу проведенных матчей — 180.

Зато в заявке оказался защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. 26-летний Ляпорт выступал за молодежную сборную Франции, но за основную национальную команду заигран не был.

Вратари: Давид Де Хеа, Унаи Симон, Роберт Санчес.

Защитники: Сесар Аспиликуэта, Хосе Луис Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Маркос Льоренте.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Педри, Тьягу Алькантара, Коке, Фабиан Руис.

Нападающие: Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Альваро Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.