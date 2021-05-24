Дзюба: «Есть конструктивная критика, а есть блогеры, которые футбол смотрят из космоса»
Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, как относится к критике после неудачных матчей национальной команды.
— Как относишься к критике после поражений сборной!
— Есть конструктивная критика, а есть блогеры, которые футбол смотрят из космоса. Это все равно, что я бы пригласил домой сантехника и начал бы ему подсказывать как и что делать. Он сказал бы мне: «Делай сам». Я бы ответил: «Нет, продолжайте».
— Главный козырь нынешней сборной?
— Думаю, физическое состояние. Мы должны хорошо подготовиться к турниру. Плюс дисциплина. Бельгия и Дания сильные команды.
— Игорь Дивеев сравнил вас с Ромелу Лукаку. Вы реально помогаете защитникам команды подготовиться к игре против одного из лучших нападающий Европы?
— Мне надо чуть-чуть загореть, чтобы быть полностью похожим на Лакаку, чтобы Дивеев вообще не отличал меня от него.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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