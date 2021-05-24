Дзюба: «Есть конструктивная критика, а есть блогеры, которые футбол смотрят из космоса»

Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, как относится к критике после неудачных матчей национальной команды.

— Как относишься к критике после поражений сборной!

— Есть конструктивная критика, а есть блогеры, которые футбол смотрят из космоса. Это все равно, что я бы пригласил домой сантехника и начал бы ему подсказывать как и что делать. Он сказал бы мне: «Делай сам». Я бы ответил: «Нет, продолжайте».

— Главный козырь нынешней сборной?

— Думаю, физическое состояние. Мы должны хорошо подготовиться к турниру. Плюс дисциплина. Бельгия и Дания сильные команды.

— Игорь Дивеев сравнил вас с Ромелу Лукаку. Вы реально помогаете защитникам команды подготовиться к игре против одного из лучших нападающий Европы?

— Мне надо чуть-чуть загореть, чтобы быть полностью похожим на Лакаку, чтобы Дивеев вообще не отличал меня от него.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)