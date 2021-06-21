Путин и глава ФИФА Инфантино не обсуждали форму сборной Украины с контурами Крыма

Президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино не обсуждали форму сборной Украины, в которой она выступает на матчах Евро-2020.

«Нет», — приводит ТАСС ответ Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, на вопрос, затрагивалась ли на прошедшей встрече тема формы украинской сборной, на которой контур Украины включает в себя Крым.

Ранее Песков сообщил, что Путин и Инфантино в ходе встречи 21 июня обменялись мнениями о подготовке к чемпионату мира по футболу в Катаре, а также затронули тему наследия российского ЧМ по футболу.

В России сочли провокацией дизайн футболок сборной Украины: на них изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

В четверг, 10 июня, в УЕФА в ответ на запрос «СЭ» сообщили, что от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.