Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Путин и глава ФИФА Инфантино не обсуждали форму сборной Украины с контурами Крыма

20:35

Президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино не обсуждали форму сборной Украины, в которой она выступает на матчах Евро-2020.

«Нет», — приводит ТАСС ответ Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, на вопрос, затрагивалась ли на прошедшей встрече тема формы украинской сборной, на которой контур Украины включает в себя Крым.

Ранее Песков сообщил, что Путин и Инфантино в ходе встречи 21 июня обменялись мнениями о подготовке к чемпионату мира по футболу в Катаре, а также затронули тему наследия российского ЧМ по футболу.

В России сочли провокацией дизайн футболок сборной Украины: на них изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

В четверг, 10 июня, в УЕФА в ответ на запрос «СЭ» сообщили, что от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/politika/11709833

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Дания, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту
Москвичей предупредили об урагане в выходные
Что сказала продюсер Егорова о последних минутах его жизни

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд