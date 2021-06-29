После промаха Мбаппе его фото с Роналду стало вирусным

Сборная Франции проиграла Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Швейцарцы одержали победу в серии пенальти. Единственным игроком, который не реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых, стал француз Кильян Мбаппе.

После игры в Twitter появился новый мем с фотографией Мбаппе и Криштиану Роналду, которая была сделана после игры групповой стадии. Португальцы так же проиграли в 1/8 финала Евро-2020.

«Привет, Мбаппе, я не поеду домой один», — говорится в подписи к фотографии.