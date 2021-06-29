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После промаха Мбаппе его фото с Роналду стало вирусным

01:26
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Сборная Франции проиграла Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Швейцарцы одержали победу в серии пенальти. Единственным игроком, который не реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых, стал француз Кильян Мбаппе.

После игры в Twitter появился новый мем с фотографией Мбаппе и Криштиану Роналду, которая была сделана после игры групповой стадии. Португальцы так же проиграли в 1/8 финала Евро-2020.

«Привет, Мбаппе, я не поеду домой один», — говорится в подписи к фотографии.

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля