После промаха Мбаппе его фото с Роналду стало вирусным
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Сборная Франции проиграла Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Швейцарцы одержали победу в серии пенальти. Единственным игроком, который не реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых, стал француз Кильян Мбаппе.
После игры в Twitter появился новый мем с фотографией Мбаппе и Криштиану Роналду, которая была сделана после игры групповой стадии. Португальцы так же проиграли в 1/8 финала Евро-2020.
«Привет, Мбаппе, я не поеду домой один», — говорится в подписи к фотографии.
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