Подзарядка Джаки перед серией пенальти: Криштиану Роналду такое не одобряет

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака был признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы против Франции. Швейцарцы вышли в четвертьфинал, переиграв соперника в серии пенальти.

В перерывах между таймами Джака, чтобы освежиться, пил напиток Coca-Cola.

Напомним, что по ходу турнира УЕФА запретил футболистам и официальным лицам убирать бутылки спонсоров во время официальных мероприятий.

Во время пресс-конференций нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду убрал бутылку с «Кока-Колой», а полузащитник сборной Франции Поль Погба — бутылку безалкогольного пива.