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Подзарядка Джаки перед серией пенальти: Криштиану Роналду такое не одобряет

01:20
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Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака был признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы против Франции. Швейцарцы вышли в четвертьфинал, переиграв соперника в серии пенальти.

В перерывах между таймами Джака, чтобы освежиться, пил напиток Coca-Cola.

Напомним, что по ходу турнира УЕФА запретил футболистам и официальным лицам убирать бутылки спонсоров во время официальных мероприятий.

Во время пресс-конференций нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду убрал бутылку с «Кока-Колой», а полузащитник сборной Франции Поль Погба — бутылку безалкогольного пива.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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