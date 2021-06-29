Подзарядка Джаки перед серией пенальти: Криштиану Роналду такое не одобряет
01:20
Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака был признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы против Франции. Швейцарцы вышли в четвертьфинал, переиграв соперника в серии пенальти.
В перерывах между таймами Джака, чтобы освежиться, пил напиток Coca-Cola.
Напомним, что по ходу турнира УЕФА запретил футболистам и официальным лицам убирать бутылки спонсоров во время официальных мероприятий.
Во время пресс-конференций нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду убрал бутылку с «Кока-Колой», а полузащитник сборной Франции Поль Погба — бутылку безалкогольного пива.
Опрос
проголосовало: 320Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
Читайте также
3
Зачет
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю