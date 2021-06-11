После Евро-2020 Сорокин будет готовить Петербург к финалу Лиги чемпионов

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ», чем займется по окончании турнира.

— Через месяц вы перестанете быть главой организационного комитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Чем вы будете заниматься после турнира? Будете ли вы организовывать финал Лиги чемпионов? — вопрос Сорокину.

— РФС и Министерство спорта поручило нам заниматься финалом Лиги чемпионов, мы уже начали подготовку к нему. Думаю, что эта работа продолжится. Так что мой ответ — да.

— А после финала Лиги чемпионов вы планируете остаться в спорте?

— Честно говоря, последние месяцы я не думал об этом — настолько динамично развивается подготовка к Евро, что я пока не озаботился этим вопросом. В целом мы обсуждаем с минспортом ряд проектов. Я точно уверен, что костяк оргкомитета не останется без работы. У нас достаточно мероприятий, планирующихся в ближайшие годы.

(Гоша Чернов)

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