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Омар Си презентовал новый сезон сериала, использовав фотографии участников Евро-2020

05:34
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Известный французский актер Омар Си анонсировал у себя в Instagram выход нового сезона сериала «Люпен». Француз использовал фотографии известных футболистов, на которых оказались изображения главного героя картины Ассана Диопа.

«Ассана никогда не бывает там, где вы ожидаете его увидеть! «Люпен» уже завтра. Спасибо вам, мужчины», — написал Си, отметив профили футболистов.

В ролике использованы фотографии Клемана Лангле, Альваро Мораты, Жорди Альбы, Райана Бабеля, Стивен Бергейс, Донни ван де Бика, Лоренцо Пеллегрини, Тони Крооса и Тимо Вернера.

В один день с выходом второго сезона сериала «Люпен» стартует чемпионат Европы по футболу.

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Евгений Козинов все материалы автора
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