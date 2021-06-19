Футболисты сборной Германии обыграли Португалию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в субботу на арене в Мюнхене, завершилась победой команды Йоахима Лева со счетом 4:2. Этот матч стал самым результативным в текущем розыгрыше Евро.

В социальных сетях набирает популярность фото с матча, на котором запечатлен один из фанатов португальской сборной. Он держит в руках флаг Португалии с надписью: «Португалия. Вода. Кока-Кола — в таком порядке».

За короткое время этот пост собрал почти 7 тысяч лайков.

Portugal. Water. Coca-Cola.



In that order ?? pic.twitter.com/xuXftGpfh4 — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021

Это отсыл к вирусному ролику с пресс-конференции сборной Португалии. Форвард «Ювентуса» перед началом общения с журналистами убрал со стола бутылки с газировкой. Он не употребляет в пищу сахар, поэтому не рекламирует все, что вредно для организма.

А сама идея надписи была подсмотрена у болельщиков из Уэльса. Они пришли на матч сборной с флагом, на котором было написано послание, которое адресовано капитану валлийцев Гарету Бэйлу: «Уэльс. Гольф. Мадрид — в таком порядке».