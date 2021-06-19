Сборная Испании не смогла выйти вперед в матче Евро-2020 со сборной Польши.

На 58-й минуте испанский форвард Жерар Морено не реализовал пенальти с 11-метрового попал в штангу. Первым на добивание успел Альваро Мората, но пробил мимо ворот.

Счет матча остался равным — 1:1. У испанцев отличился Морено (в первом тайме), у поляков — Роберт Левандовски (на 54-й минуте). Игра проходит в Севилье.