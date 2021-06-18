Вирусное видео с Черчесовым, Роналду и Погба набрало более 5 миллионов просмотров

Во время Евро-2020 в Tik-Tok набрал популярность ролик с участием нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитника сборной Франции Поля Погба и главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Все трое во время пресс-конференций на турнире отметились действиями с рекламной продукцией на столе.

Португальский форвард «Ювентуса» перед началом общения с журналистами убрал со стола бутылки с газировкой. Он не употребляет в пищу сахар, поэтому не рекламирует все, что вредно для организма.

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад принял ислам, поэтому убрал со стола бутылку с пивом. В исламе алкоголь под запретом.

Российский же специалист перед игрой с Финляндией открыл одну бутылку колы, воспользовавшись другой бутылкой, после чего утолил жажду.

Пользователь Tik-Tok с ником onezim89 соединил все три эпизода в один ролик и наложил для каждого участника колоритную музыку. Ролик за пару дней стал вирусным и набрал уже более 5 миллионов просмотров.

Стоит напомнить, что после этих случаев был введен запрет — теперь продукцию спонсоров Евро на пресс-конференциях нельзя трогать.