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Вирусное видео с Черчесовым, Роналду и Погба набрало более 5 миллионов просмотров

02:05
Георгий Джикия и Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Финляндией. Фото Twitter
Георгий Джикия и Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Финляндией. Фото Twitter
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Во время Евро-2020 в Tik-Tok набрал популярность ролик с участием нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитника сборной Франции Поля Погба и главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Все трое во время пресс-конференций на турнире отметились действиями с рекламной продукцией на столе.

Криштиану Роналду, Поль Погба и&nbsp;Станислав Черчесов.Роналду и Погба разозлили УЕФА из-за бутылок. А видео с Черчесовым стало мемом

Португальский форвард «Ювентуса» перед началом общения с журналистами убрал со стола бутылки с газировкой. Он не употребляет в пищу сахар, поэтому не рекламирует все, что вредно для организма.

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад принял ислам, поэтому убрал со стола бутылку с пивом. В исламе алкоголь под запретом.

Российский же специалист перед игрой с Финляндией открыл одну бутылку колы, воспользовавшись другой бутылкой, после чего утолил жажду.

Пользователь Tik-Tok с ником onezim89 соединил все три эпизода в один ролик и наложил для каждого участника колоритную музыку. Ролик за пару дней стал вирусным и набрал уже более 5 миллионов просмотров.

Стоит напомнить, что после этих случаев был введен запрет — теперь продукцию спонсоров Евро на пресс-конференциях нельзя трогать.

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи