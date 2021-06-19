Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Польский журналист: «Думал, Польша сильнее России. Теперь ничего от наших не жду»

15:16
Теги:

Журналист польского портала Onet Дариуш Добек в интервью RT отметил, что после поражения от Словакии в первом матче группового турнира сборная Польши рассталась с шансами на выход в плей-офф чемпионата Европы.

— Думаю, после такой игры у нашей сборной нет шансов выйти в плей-офф. В субботу команда будет играть с Испанией, — отметил Добек. — В предыдущей очной встрече мы проиграли им со счетом 0:6 (в июне 2010 года). Полагаю, в этот раз всё сложится примерно так же.

Мне кажется, сборную Польши подвела физика. Команда очень интенсивно готовилась к турниру. Мы могли видеть это в контрольном матче с Исландией неделю назад. И Паулу Соуза, и игроки уверяли, что в данном аспекте проблем нет. Однако было видно, что в противостоянии со Словакией Крыховяк был недостаточно свеж. Несомненно, Гжегож — высококлассный футболист, но ему нужно быть в лучшей физической форме. Однако всё было иначе. И именно по этой причине встреча для него закончилась ещё до того, как прозвучал финальный свисток.

— На ваш взгляд, удаление Крыховяка стало переломным моментом?

— Именно. Как мне кажется, до этого Польша играла лучше Словакии. Оставшись вдесятером, команда уже не имела шансов забить, что и предопределило исход матча. К тому же подопечные Соузы испытывали множество проблем при розыгрышах угловых, штрафных. У нашей сборной не получалось слаженно действовать в обороне, что и позволило Милану Шкриньяру забить второй мяч.

— А если сравнивать сборные России и Польши?

— До этой игры определенно считал Польшу сильнее. У нас есть более классные исполнители. Но после матча уже ничего не жду от нашей команды.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/874707-dobek-polsha-zhurnalist-intervyu

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Венгрия — Франция: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Призывник пришел в военкомат в юбке и с розовыми волосами под Ростовом
Гинцбург рассказал о противопоказаниях к вакцинации «Спутником V»
О ком мечтают мужчины в своих сексуальных фантазиях

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи