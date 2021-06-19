Польский журналист: «Думал, Польша сильнее России. Теперь ничего от наших не жду»

Журналист польского портала Onet Дариуш Добек в интервью RT отметил, что после поражения от Словакии в первом матче группового турнира сборная Польши рассталась с шансами на выход в плей-офф чемпионата Европы.

— Думаю, после такой игры у нашей сборной нет шансов выйти в плей-офф. В субботу команда будет играть с Испанией, — отметил Добек. — В предыдущей очной встрече мы проиграли им со счетом 0:6 (в июне 2010 года). Полагаю, в этот раз всё сложится примерно так же.

Мне кажется, сборную Польши подвела физика. Команда очень интенсивно готовилась к турниру. Мы могли видеть это в контрольном матче с Исландией неделю назад. И Паулу Соуза, и игроки уверяли, что в данном аспекте проблем нет. Однако было видно, что в противостоянии со Словакией Крыховяк был недостаточно свеж. Несомненно, Гжегож — высококлассный футболист, но ему нужно быть в лучшей физической форме. Однако всё было иначе. И именно по этой причине встреча для него закончилась ещё до того, как прозвучал финальный свисток.

— На ваш взгляд, удаление Крыховяка стало переломным моментом?

— Именно. Как мне кажется, до этого Польша играла лучше Словакии. Оставшись вдесятером, команда уже не имела шансов забить, что и предопределило исход матча. К тому же подопечные Соузы испытывали множество проблем при розыгрышах угловых, штрафных. У нашей сборной не получалось слаженно действовать в обороне, что и позволило Милану Шкриньяру забить второй мяч.

— А если сравнивать сборные России и Польши?

— До этой игры определенно считал Польшу сильнее. У нас есть более классные исполнители. Но после матча уже ничего не жду от нашей команды.