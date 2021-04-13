Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Матчи чемпионата Европы в Риме пройдут со зрителями на трибунах

18:47

Болельщики будут допущены на матчи чемпионата Европы-2020 в Риме. По словам президента пресс-службы Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины, разрешение получено от правительства страны, информирует ANSA 13 апреля.

Трибуны могут быть заполнены на 25 процентов от общей вместимости.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соревнования, как и было запланировано изначально, пройдут в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга, это Лондон, Глазго, Дублин, Мюнхен, Рим, Бильбао, Амстердам, Копенгаген, Бухарест, Будапешт и Баку.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное