Пиццелли не верит, что Армения выйдет на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Армении Маркос Пиццелли оценил шансы команды пробиться на Евро-2024.

«Я не верю, что Армения сумеет выйти на ближайший Евро. Пришел новый главный тренер Александр Петраков, есть много новичков. Я очень хочу, чтобы они вышли на чемпионат Европы, буду рад этому, но им нужно больше времени. Пока что сборная выступает нестабильно», — цитирует Пиццелли Metaratings.

Сборная Армении с 6 очками занимает второе место в группе D квалификации Евро-2024. Команда обыграла Латвию (2:1) и Уэльс (4:2) и уступила Турции (1:2).