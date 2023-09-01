Роналду вызван в сборную Португалии на матчи квалификации Евро 2024 года
Португальская футбольная федерация (FPF) объявила состав сборной на матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии.
В список попали 24 игрока, включая 38-летнего форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
В сентябре сборная Португалии проведет два матча с командами Словакии и Люксембурга. Игры пройдут 8 и 11 сентября соответственно.
«Аль-Наср» Роналду набрал 6 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги.
Сообщалось, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси также вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года.
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