Матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии возобновлен после чрезвычайной ситуации с полузащитником датчан Кристианом Эриксеном. Вместо него на поле вышел хавбек Матиас Йенсен.

Ранее стало известно, что команды попросили доиграть матч сегодня. Футболист потерял сознание во время матча. Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0.

Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

По последней информации Эриксен жив и в сознании. Он находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.