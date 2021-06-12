Йенсен заменил Эриксена после возобновления матча Дания — Финляндия
Матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии возобновлен после чрезвычайной ситуации с полузащитником датчан Кристианом Эриксеном. Вместо него на поле вышел хавбек Матиас Йенсен.
Ранее стало известно, что команды попросили доиграть матч сегодня. Футболист потерял сознание во время матча. Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0.
Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.
По последней информации Эриксен жив и в сознании. Он находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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