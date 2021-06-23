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Онопко — о хейте в адрес сборной России: «Знаю, как тяжело приходить в себя после поражений»

12:50
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший капитан сборной России Виктор Онопко высказался по поводу всплеска негодования болельщиков, последовавшим за вылетом команды с чемпионата Европы.

— Такого всплеска негодования болельщиков ожидали? Лев Лещенко даже заявил, что лучше бы этой сборной было, вообще, не ездить на Евро.

— Думаю, Лев Валерьянович погорячился, сделав подобное заявление на эмоциях, — сказал Онопко «СЭ». — К сожалению, я сам проходил через такое и знаю, как тяжело не только терпеть поражения, а еще, после них, и приходить в себя. Но поймите, что проигрывает не один Черчесов, один Семенов или Зобнин. Проигрывает команда. Вся! Но это наша сборная. И мы имеем то, что имеем. Лукаку в ней нет и не будет. Это реальность.

Сборная России в решающем матче за выход из группы уступила датчанам со счетом 1:4 и с тремя очками заняла последнее место в группе.

«В нашей сборной Лукаку нет и не будет». Онопко — о провальном для России Евро

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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