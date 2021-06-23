Онопко подвел итог выступления сборной на Евро: «Черчесов сделал все возможное»

Бывший капитан сборной России Виктор Онопко подвел итог выступления сборной России на чемпионате Европы.

— Если уж кому-то не нравится Черчесов, то я, напротив, считаю — несмотря на неудачу, он сделал все возможное, что бы избежать ее. И коллектив у него хороший, в котором нет недовольных. А то, что не звездный — не его вина, — сказал Онопко «СЭ».

Сборная России в решающем матче за выход из группы уступила датчанам со счетом 1:4 и с тремя очками заняла последнее место в группе.

«В нашей сборной Лукаку нет и не будет». Онопко — о провальном для России Евро

