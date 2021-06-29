Олег Романцев назвал фаворита Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев назвал команду, которую он считает фаворитом чемпионата Европы-2020.

— Я ставлю на Италию и мудрость Манчини, собравшего из ярких талантов дружную играющую команду, — сказал Романцев «СЭ». — Уверен, нас ждет еще достаточно сюрпризов, которые для кого-то окажутся приятными, а кого-то наверняка огорчат. Но что поделаешь — таков футбол. А он — наша с вами жизнь!

26 июня сборная Италии обыграла Австрию (2:1 — доп. вр.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

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