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Олег Романцев назвал фаворита Евро-2020

19:05
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев назвал команду, которую он считает фаворитом чемпионата Европы-2020.

— Я ставлю на Италию и мудрость Манчини, собравшего из ярких талантов дружную играющую команду, — сказал Романцев «СЭ». — Уверен, нас ждет еще достаточно сюрпризов, которые для кого-то окажутся приятными, а кого-то наверняка огорчат. Но что поделаешь — таков футбол. А он — наша с вами жизнь!

26 июня сборная Италии обыграла Австрию (2:1 — доп. вр.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева»

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Александр Львов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля