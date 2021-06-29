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Вайналдум извинился перед болельщиками за вылет сборной Нидерландов с Евро-2020

19:04
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Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вайналдум в своем Twitter извинился перед болельщиками национальной команды из-за вылета с Евро-2020.

«Это было болезненно переживать. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за их невероятную поддержку во время турнира и поздравить Чехию с выходом в следующий турнир. Извиняюсь перед всеми болельщиками, что мы не достигли своей цели и вылетели из турнира таким образом», — написал Вайналдум.

Сборная Нидерландов дошла до 1/8 финала Евро-2020, где уступила команде Чехии.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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