Вайналдум извинился перед болельщиками за вылет сборной Нидерландов с Евро-2020
19:04
Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вайналдум в своем Twitter извинился перед болельщиками национальной команды из-за вылета с Евро-2020.
«Это было болезненно переживать. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за их невероятную поддержку во время турнира и поздравить Чехию с выходом в следующий турнир. Извиняюсь перед всеми болельщиками, что мы не достигли своей цели и вылетели из турнира таким образом», — написал Вайналдум.
Сборная Нидерландов дошла до 1/8 финала Евро-2020, где уступила команде Чехии.
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