Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:20

Около 35 тысяч зрителей четыре часа не могли покинуть стадион после остановки матча Бельгия — Швеция

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Брюсселе (Бельгия) около 35 тысяч человек, пришедших на матч отбора Евро-2024 между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после убийства двух шведских болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал VRT. Игра проходила на арене «Стадион Короля Бодуэна».

По данным источника, после остановки игры между этими сборными полиция приказала зрителям оставаться на своих местах. Также к стадиону были вызваны дополнительные силы, чтобы подготовить безопасную эвакуацию болельщиков. 35 тысяч человек оставались на арене в течение примерно четырех часов, после чего в 00.47 по московскому времени полиция начала выводить всех со стадиона.

Сообщается, что эвакуация заняла примерно 30 минут.

16 октября в Брюсселе были убиты два болельщика в футболках сборной Швеции перед матчем отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией. УЕФА прервал игру по соображениям безопасности. Дополнительная информация об этом матче появится позже.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон выразил соболезнования семьям погибших. Также со словами поддержки выступили премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и Датский футбольный союз (DBU).

Обстановка возле стадиона в&nbsp;Брюсселе. Во время матча Бельгия — Швеция убиты двое болельщиков. Трагедия в Брюсселе
Источник: ТАСС
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
«Сейчас многие видят маску. Под ней до сих пор много боли». Откровенные Костомаров и Домнина
Костомаров рассказал о желании встать на коньки: «Думаю, будет получаться. Хотя и криво-косо, ха-ха!»
Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ
Минобороны продемонстрировало работу тяжелой огнеметной системы «Тосочка»
Из-за ошибки сервиса Google курс доллара упал до отметки 62 рубля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной Швеции — об убийстве фанатов: «Мы очень огорчены, у нас слезы на глазах»
Новости
RSS RSS
Все новости