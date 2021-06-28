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Нуну Гомеш: «У Португалии было все, чтобы выиграть, но Бельгия практически не допускала ошибок»

01:04
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Бывший форвард сборной Португалии и посол Евро-2020 Нуну Гомеш подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии (0:1).

«Португалия могла забить во втором тайме, так как на голову превосходила Бельгию. Это была игра между двумя топовыми командами, исход которой решил потрясающий удар Торгана Азара. Тренер Португалии Фернанду Сантуш сделал несколько замен в надежде сравнять счет, и португальцы явно наиграли на ничью. У Португалии было все, чтобы выиграть этот матч, но Бельгия практически не допускала ошибок», — приводит слова Гомеша официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

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